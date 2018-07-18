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Президент Молдавии пригласил патриарха Кирилла на закладку нового храма в Кишиневе
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Президент Молдавии пригласил патриарха Кирилла на закладку нового храма в Кишиневе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить в этом году республику с пастырским визитом и принять участие в закладке храма преподобного Сергия Радонежского в Кишиневе. Об этом молдавский лидер сообщил в среду на своей странице в Facebook.
"В этом году вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом готовим освящение места и заложение первого камня в основание новой церкви в честь преподобного Сергия Радонежского, которая будет построена в Кишиневе", — написал Додон. Он поздравил православных верующих с отмечаемым в среду праздником обретения мощей святого.
Ранее Додон информировал, что Патриарх Кирилл согласился принять участие во Всемирном конгрессе семей, который пройдет под патронатом президента Молдавии 13-16 сентября.
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