Президент Молдавии пригласил патриарха Кирилла на закладку нового храма в Кишиневе

"В этом году вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом готовим освящение места и заложение первого камня в основание новой церкви в честь преподобного Сергия Радонежского, которая будет построена в Кишиневе", — написал Додон. Он поздравил православных верующих с отмечаемым в среду праздником обретения мощей святого.

Ранее Додон информировал, что Патриарх Кирилл согласился принять участие во Всемирном конгрессе семей, который пройдет под патронатом президента Молдавии 13-16 сентября.