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Автохулиганы в Ульяновске погнули шлагбаум и прокололи шины
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Автохулиганы в Ульяновске погнули шлагбаум и прокололи шины 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Засвияжском районе Ульяновска четверо неизвестных прокололи шины у 10 автомобилей и погнули шлагбаум на бесплатной автостоянке на улице Александра Невского. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, по этому факту обязательно будет проводиться расследование. Есть вероятность, что преступление совершено из хулиганских побуждений.
Однако местные жители считают, что беспорядки устроили владельцы платной парковки, расположенной неподалеку, чтобы вынудить автовладельцев пользоваться их услугами.
Отметим, что шины были проколоты только у отечественных авто.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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