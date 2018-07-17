Объекты ЧМ на Кубани будут востребованы и после мундиаля, заявил губернатор

"У Краснодарского края уже есть успешный опыт использования олимпийского наследия — объекты, построенные к Играм, продолжают активно функционировать и сегодня. Поэтому сомнений, что реконструированный стадион «Фишт», тренировочные базы будут востребованы и после чемпионата мира, у нас нет в принципе", — сказал Кондратьев.

По его словам, региональные власти еще на этапе строительства решили передать площадки в Анапе Геленджике воспитанникам детских спортивных школ.

"Уверен, сам факт того, что они занимаются там, где тренировались звезды мирового футбола, будет заряжать ребят на новые победы. Что касается стадиона «Фишт», то он сам по себе уже, конечно, стал легендой. Олимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат мира — история современной России и Краснодарского края создавалась именно здесь", — отметил губернатор.

Он также добавил, что сейчас на финальной стадии идут переговоры с футбольным клубом. «Надеемся, что в скором времени у „Фишта“ появится своя команда», — заключил глава региона.

Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимали 11 городов: Москва Калининград , Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара Саранск , Сочи.