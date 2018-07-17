Ситуацию со вспышкой дерматита в Зауралье взяли на контроль в уральском полпредстве

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов собрал совещание, чтобы обсудить вспышку узелкового дерматита у коров в Курганской области

Сегодня на территории села Матвеевка в Целинном районе, где были обнаружены больные животные, введен карантин. Запрещен вывоз крупного рогатого скота за пределы муниципалитета. На дорогах расставлены посты полиции и ветеринарных специалистов, они следят за перемещением автомобилей.

Николай Цуканов потребовал, чтоб руководство Зауралья два раза в неделю информировало его о проделанной работе. Власти региона будут отчитываться о том, как идет ликвидация очагов дерматита, непосредственное лечение и вакцинации коров и так далее.

«Николай Цуканов отметил, что ситуация должна оставаться на постоянном контроле, и выразил уверенность, что принимаемые комплексные меры позволят минимизировать последствия вспышки этого заболевания в Курганской области», — подчеркнули в пресс-служба полпреда.

Отметим, что для человека узелковый дерматит не опасен, однако корове он может нанести ощутимый вред. Поэтому владельцам крупного рогатого скота в Зауралье рекомендуют усилить контроль за состоянием животных.

Фото: uralfo.gov.ru