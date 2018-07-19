В Саратовской области намолотили первые 500 тонн зерна

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, средняя урожайность составила 16,7 центнеров с гектара. Озимые убраны с 304 тысяч гектаров.

Валерий Радаев. — Хлеборобы области проявили свои мастерство и ответственность в сложнейших погодных условиях. Сейчас главное — сохранить набранный темп и собрать выращенный урожай. Убежден, что все участники жатвы с поставленной задачей справятся, — говорит губернатор Саратовской области

В числе лидеров по валовому сбору зерна в Левобережье хозяйства Краснокутского, Энгельсского и Пугачевского районов, в Правобережье — Самойловский, Калининский, Аткарский районы.

В регионе также назвали лидеров уборочной кампании. Так в Пугачевском районе в фермерских хозяйствах Байсалямова и Семенова урожайность озимой пшеницы составила 40 и 35 центнеров с гектара соответственно.