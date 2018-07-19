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В Саратовской области намолотили первые 500 тонн зерна
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В Саратовской области намолотили первые 500 тонн зерна 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, средняя урожайность составила 16,7 центнеров с гектара. Озимые убраны с 304 тысяч гектаров.
— Хлеборобы области проявили свои мастерство и ответственность в сложнейших погодных условиях. Сейчас главное — сохранить набранный темп и собрать выращенный урожай. Убежден, что все участники жатвы с поставленной задачей справятся, — говорит губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
В числе лидеров по валовому сбору зерна в Левобережье хозяйства Краснокутского, Энгельсского и Пугачевского районов, в Правобережье — Самойловский, Калининский, Аткарский районы.
В регионе также назвали лидеров уборочной кампании. Так в Пугачевском районе в фермерских хозяйствах Байсалямова и Семенова урожайность озимой пшеницы составила 40 и 35 центнеров с гектара соответственно.
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