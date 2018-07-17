Экологическую велоэкскурсию устроят в ЮВАО

На юго-востоке Москвы , в комплексе «Кузьминки-Люблино», 18 июля состоится велосипедная прогулка. Маршрут организаторы проложат по странному парку «Кузьминки-Люблино».

Сотрудники Мосприроды проведут 18 июля велоэкскурсию для всех желающих. Маршрут будет проложен по комплексу «Кузьминки-Люблино».

— Велоэкскурсия — это активный отдых во всех смыслах: физический и интеллектуальный, скорость и драйв велосипеда в сочетании с остановками в самых интересных местах и заповедных уголках, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Главное требование у частникам — умение кататься на велосипеде. Сбор — в 15.00 по адресу: улица Кузьминкая, дом 10. Возрастная категории 7+. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 377-35-93.