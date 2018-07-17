Любители поэзии встретились в центре соцобслуживания Алтуфьева

Очередная встреча клуба любителей поэзии «Белый парус» прошла в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Как сообщили в отделении дневного пребывания ЦСО, мероприятие получилось ярким и насыщенным.

— На поэтической встрече прозвучали авторским стихотворения, а также произведения классиков. Также посетители могли насладиться музыкальным сопровождением, — уточнили в ЦСО.

Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (ео)