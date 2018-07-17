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Чем опасны клещи, рассказали в ЦСО «Алтуфьевский»
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Чем опасны клещи, рассказали в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Филиал «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» посетила с лекцией специалист профессионального аварийно-спасательного формирования «Спецгорспас». Об этом сообщили в отделении дневного пребывания центра.
— Специалист Спецгорспаса рассказала о том, что опасность клещей заключается в заражении человека или животного различными заболеваниями, такими как боррелиоз, клещевой энцефалит и другие, — уточнили в центре.
Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (ео)
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