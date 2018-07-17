Чем опасны клещи, рассказали в ЦСО «Алтуфьевский»

Филиал «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» посетила с лекцией специалист профессионального аварийно-спасательного формирования «Спецгорспас». Об этом сообщили в отделении дневного пребывания центра.

— Специалист Спецгорспаса рассказала о том, что опасность клещей заключается в заражении человека или животного различными заболеваниями, такими как боррелиоз, клещевой энцефалит и другие, — уточнили в центре.

Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (ео)