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Сотрудники Госавтоинспекции провели интерактивный курс по ПДД в детском лагере в Тверской области
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Сотрудники Госавтоинспекции провели интерактивный курс по ПДД в детском лагере в Тверской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Западнодвинский» посетили летний оздоровительный лагерь МОУДО «Жарковский Дом детского творчества „Солнечный“. Цель встречи — профилактика детского дорожного травматизма и пропаганда безопасного поведения.
Инспектор по пропаганде БДД провела профилактическую беседу с ребятами о соблюдении Правил дорожного движения пешеходами и пассажирами транспортных средств, а также напомнила детям правила безопасности при управлении велосипедом. Школьникам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части и наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Напомнили, что во время перехода не стоит отвлекаться на телефонные разговоры. Особый акцент был сделан на поведение детей на дворовых территориях, где детские игровые площадки находятся в непосредственной близости от движения транспорта.
На протяжении встречи дети внимательно слушали полицейских и задавали им вопросы.
Закончилось мероприятие коллективным просмотром тематического видеофильма.
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