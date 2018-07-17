«Океан в центре России-матушки». Проект океанариума на Бору назвали гигантоманией

Проект представлял директор департамента развития туризма и НХП региона Алексей Алехин . Саму идею строительства комплекса с океанариумом принимали в 2016 году на градостроительном совете при губернаторе Шанцеве. Тогда ее немного покритиковали, но в целом одобрили.

Океанариум планируют построить на берегу Волги на участке в 13 га. Кроме океанариума, в комплекс, по проекту, входят дельфинарий, реабилитационный центр, гостиница, парк развлечений. Океанариум хотели соединить пешеходным переходом с «канаткой» — ожидается, что таким путем пойдет основной поток туристов.

Проект собираются реализовать на условиях государственно-частного партнерства. Часть средств должен вложить инвестор, под остальное область возьмет федеральные субсидии. При этом в 2015 году стоимость строительства оценивалась в 3,5 млрд рублей, потом она возросла до 5 млрд, теперь называют сумму в 7 млрд рублей. Концессионное соглашение планируют подписать в этом году. Якобы новый объект даст работу 500 человекам и налогов в бюджет около 225 млн рублей в год.

На это депутаты и предприниматели, присутствовавшие на заседании, заметили, что реализация проекта сразу же споткнется о транспортную недоступность Бора, сообщает корреспондент «НТА-Приволжье». Пробки на транспортной магистрали давно стали привычными, и даже новый Борский мост не помог. Да и на канатную дорогу очереди — особенно по выходным и праздникам. Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Нижегородской области Павел Солодкий заявил, что департамент, вместо того чтобы развивать потенциал области, пошел по пути гигантомании.

— У нас около двух десятков депрессивных городов. Это монорода, которые хотят поддержки из областного и федерального центра. У нас много городов, занимающихся народно-художественными промыслами, они требуют развития, — пояснил Павел Михайлович. — В данной ситуации вы сконцентрировались на океанариуме. Я бывал во многих странах мира. Океанариумы есть там, где есть море и океан. Это логично. А здесь что? Развлекать океаном в центре России-матушки?

Его поддержал и председатель комитета Василий Суханов , заметив, что 95% туристического потенциала Нижегородской области не используется. Например, в областном центре исторического музея, который тоже нельзя поднять без федерального субсидирования. А вместо океанариума туристам можно будет предложить строящийся на проспекте Гагарина аквапарк.

Предпринимательское сообщество выказало готовность поделиться идеями для реализации в рамках государственно-частного партнерства. В ближайшее время чиновники и бизнесмены встретятся для обсуждения развития туристического потенциала Нижегородской области.