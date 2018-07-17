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В Твери отремонтируют школу и котельную
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В Твери отремонтируют школу и котельную 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
На 23 заседании Тверской городской думы депутаты рассмотрели два вопроса. Один чисто технический, о временном исполнении полномочий председателя думы его заместителем, а второй о внесении изменений в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2010 годов.
В Заволжском районе Твери не закончен ремонт фасада, входной группы и системы видеонаблюдения школы №50. Подрядчик, который брал на себя обязательства по ремонту за свой счет, не рассчитал силы, поэтому расходы по завершению работ придется компенсировать городским властям.
— В школе № 50 удалось выполнить только половину работ, а надо все закончить до 1 сентября. На других аукционах по ремонтам удалось сэкономить, то есть начальная цена снизилась, и освободились средства. Часть остались от нереализованных в первом полугодии проектов, — пояснил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.
Еще один объект городского хозяйства города потребовал срочных дополнительных вложений — это котельная поселка Химинститут. Она обслуживает 48 многоквартирных жилых домов, учреждения культуры, образования и здравоохранения. Здесь требуется срочный капитальный ремонт котла. Работы необходимо завершить до начала отопительного сезона, предприятие, обслуживающее котельную, к этому оказалось не готово, поэтому город взял финансирование на себя. На капитальный ремонт необходимы 12,5 млн рублей.
Нереализованным проектом в первом полугодии 2018 года стало обустройство детского сада на 80 ясельных мест. Планировалось разместить детский сад в готовом здании, но такового не нашлось.
Председатель Тверской городской Думы сообщил, что этот вопрос остается на контроле:
— В следующем году начнется строительство нового детского сада, ясельная группа будет обустроена в нем. Строительство начнется в январе. Деньги на это найдем. Новый детский сад будет построен в Южном.
Изменения в бюджет Тверская городская Дума приняла в двух чтениях.
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