В Твери отремонтируют школу и котельную

На 23 заседании Тверской городской думы депутаты рассмотрели два вопроса. Один чисто технический, о временном исполнении полномочий председателя думы его заместителем, а второй о внесении изменений в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2010 годов.

В Заволжском районе Твери не закончен ремонт фасада, входной группы и системы видеонаблюдения школы №50. Подрядчик, который брал на себя обязательства по ремонту за свой счет, не рассчитал силы, поэтому расходы по завершению работ придется компенсировать городским властям.

— В школе № 50 удалось выполнить только половину работ, а надо все закончить до 1 сентября. На других аукционах по ремонтам удалось сэкономить, то есть начальная цена снизилась, и освободились средства. Часть остались от нереализованных в первом полугодии проектов, — пояснил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Еще один объект городского хозяйства города потребовал срочных дополнительных вложений — это котельная поселка Химинститут. Она обслуживает 48 многоквартирных жилых домов, учреждения культуры, образования и здравоохранения. Здесь требуется срочный капитальный ремонт котла. Работы необходимо завершить до начала отопительного сезона, предприятие, обслуживающее котельную, к этому оказалось не готово, поэтому город взял финансирование на себя. На капитальный ремонт необходимы 12,5 млн рублей.

Нереализованным проектом в первом полугодии 2018 года стало обустройство детского сада на 80 ясельных мест. Планировалось разместить детский сад в готовом здании, но такового не нашлось.

Председатель Тверской городской Думы сообщил, что этот вопрос остается на контроле:

— В следующем году начнется строительство нового детского сада, ясельная группа будет обустроена в нем. Строительство начнется в январе. Деньги на это найдем. Новый детский сад будет построен в Южном.

Изменения в бюджет Тверская городская Дума приняла в двух чтениях.