В детском оздоровительном лагере «Дружба» в Хакасии прошел день дорожной безопасности

Участниками массового игрового урока стали более двухсот ребят, которые приехали на отдых со всех районов региона. Педагогами на различных станциях стали сотрудники ГИБДД , военной автомобильной инспекции и специалисты «Лаборатории безопасности».

Для взрослых ребят дорожные полицейские организовали видеолекторий в клубе. Старшеклассникам рассказали о важности соблюдения правил для велосипедистов, об ответственности родителей за передачу транспортных средств детям.

Ребята признались, что не всегда, являясь пассажиром автомобиля, используют ремни безопасности. Чаще они ими пользуются, когда едут впереди, а вот на заднем сиденье игнорируют, считая, что это не обязательно. Фильм «Зачем нужны ремни безопасности» юноши и девушки смотрели очень внимательно, сделав правильные выводы в завершении встречи с инспектором.

Для школьников среднего звена работало несколько площадок «Лаборатории безопасности». В игровых занятиях ребята повторили дорожные правила и научились разгадывать несколько дорожных «ловушек».

А сотрудники военной автомобильной инспекции организовали для школьников эстафету, рассказали, чем занимается служба ВАИ и разрешили ребятам рассмотреть спецавтомобиль изнутри.