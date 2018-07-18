Областной парламент подготовит поправки в проект федерального закона о пенсиях

В Законодательном Собрании создали рабочую группу по разработке поправок к проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» — для внесения их в Государственную Думу ФС РФ.

Напомним, что 16 июля Законодательное Собрание Тверской области приняло постановление «О проекте федерального закона № 489161-7 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий“. Данным постановлением Законодательное Собрание поддержало проект соответствующего федерального закона, который будет рассматриваться Государственной Думой в первом чтении.

Тогда же было решено создать при Законодательном Собрании Тверской области рабочую группу по разработке поправок к проекту федерального закона.

Рабочую группу возглавил председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин. В её состав предложено войти всем депутатам Законодательного Собрания, независимо от их партийной принадлежности.

В рамках ее работы планируется провести широкие консультации с приглашением представителей общественных организаций, научного сообщества, профсоюзов и так далее. Обсуждение будет вестись и в районах Тверской области — парламентарии рассчитывают на конструктивный диалог с жителями.

До 10 августа рабочей группе предстоит обобщить все мнения и сформировать конкретные предложения по внесению поправок в проект федерального закона № №489161-7. Затем данные предложения будут направлены в Государственную Думу — для рассмотрения при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области