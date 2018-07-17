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ГД поддержала проект о дополнительных требованиях к аккредитации независимых антикоррупционных экспертов
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ГД поддержала проект о дополнительных требованиях к аккредитации независимых антикоррупционных экспертов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить дополнительные требования к физическим и юридическим лицам, претендующим на получение аккредитации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагается ограничить в получении официального статуса независимого эксперта, аккредитованного Минюстом России, ряд категорий физических и юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.
Как уточняется, среди требований к физическим лицам, претендующим на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, значится отсутствие неснятой или непогашенной судимости.
Кроме того, отказывать в аккредитации предлагается и на основании внесения граждан в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия — последствием нарушений норм антикоррупционного законодательства.
«Также не могут заниматься независимой антикоррупционной экспертизой граждане, осуществляющие деятельность в органах и организациях, указанных в п. 3 ч. 1 ст. 3 федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», — уточняется в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов международными и иностранными организациями, а также некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
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