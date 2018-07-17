Госдума введет пошлины на покупку товаров с зарубежных сайтов

Госдума РФ одобрила поправки в закон «О таможенном регулировании», согласно которым россияне будут платить пошлины за покупки на зарубежных сайтах. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

Пока нет информации о размерах пошлин и при каких условиях они будут действовать. На данный момент денежные сборы взимаются, если вес товаров более 31 килограмма или их стоимость превышает 1000 евро в месяц. За каждый лишний килограмм россияне платят четыре евро, за превышение лимита с них также взимается пошлина в 30%.