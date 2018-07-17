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Госдума введет пошлины на покупку товаров с зарубежных сайтов
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Госдума введет пошлины на покупку товаров с зарубежных сайтов 

360tv.ru 1 час назад
Госдума РФ одобрила поправки в закон «О таможенном регулировании», согласно которым россияне будут платить пошлины за покупки на зарубежных сайтах. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы».
Пока нет информации о размерах пошлин и при каких условиях они будут действовать. На данный момент денежные сборы взимаются, если вес товаров более 31 килограмма или их стоимость превышает 1000 евро в месяц. За каждый лишний килограмм россияне платят четыре евро, за превышение лимита с них также взимается пошлина в 30%.
Еще одна платформа электронной торговли в тестовом режиме начала работать в России. Taobao вместе с AliExpress входят в состав китайской компании Alibaba Group, которая работает в сфере интернет‐коммерции.
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