Госдума запрещает НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу актов кабмина

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому НКО — иностранные агенты не смогут проводить антикоррупционную экспертизу нормативных актов кабмина.

По действующему законодательству институты гражданского общества и граждане могут за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов или их проектов. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению таких исследований устанавливаются Минюстом

"Законопроектом предусмотрен запрет на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов международными и иностранными организациями, а также некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента", — говорится в документе, размещенном в думской электронной базе данных. Поправки также запрещают участвовать в антикоррупционной экспертизе гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также гражданам, включенным в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Согласно пояснительной записке, «недопущение возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ , обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка».

По мнению разработчиков, законопроект будет способствовать «совершенствованию организации работы по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также дальнейшему совершенствованию и повышению результативности деятельности независимых экспертов».