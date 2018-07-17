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Госдума запрещает НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу актов кабмина
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Госдума запрещает НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу актов кабмина 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому НКО — иностранные агенты не смогут проводить антикоррупционную экспертизу нормативных актов кабмина.
По действующему законодательству институты гражданского общества и граждане могут за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов или их проектов. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению таких исследований устанавливаются Минюстом.
"Законопроектом предусмотрен запрет на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов международными и иностранными организациями, а также некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента", — говорится в документе, размещенном в думской электронной базе данных. Поправки также запрещают участвовать в антикоррупционной экспертизе гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, а также гражданам, включенным в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Согласно пояснительной записке, «недопущение возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка».
По мнению разработчиков, законопроект будет способствовать «совершенствованию организации работы по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также дальнейшему совершенствованию и повышению результативности деятельности независимых экспертов».
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