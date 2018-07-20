«Мерседес» продлил контракт с партнером Хэмилтона

Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Валттери Боттас подписал новое соглашение с конюшней, сообщает ТАСС

Контракт финского гонщика продлен до окончания сезона-2019. Кроме того, предусмотрена возможность подписания следующего договора на 2020 год.

Боттас начал свои выступления за «Мерседес» в январе 2017 года, перейдя в эту команду из «Уильямса». Карьера пилота в «Формуле-1» началась в 2013 году. За это время он одержал три победы на этапах чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон еще два года проработает на «Мерседес».