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«Мерседес» продлил контракт с партнером Хэмилтона
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«Мерседес» продлил контракт с партнером Хэмилтона 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Валттери Боттас подписал новое соглашение с конюшней, сообщает ТАСС.
Контракт финского гонщика продлен до окончания сезона-2019. Кроме того, предусмотрена возможность подписания следующего договора на 2020 год.
Боттас начал свои выступления за «Мерседес» в январе 2017 года, перейдя в эту команду из «Уильямса». Карьера пилота в «Формуле-1» началась в 2013 году. За это время он одержал три победы на этапах чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон еще два года проработает на «Мерседес».
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