Льюис Хэмилтон подписал двухлетний контракт с «Мерседесом»

Хэмилтон остался в «Мерседесе» — но только на два года. Почему так, кто подпишет контракт следующим, и что с Сироткиным?

Длинный период паузы и спекуляций подошёл к концу: Льюис Хэмилтон наконец-то поставил подпись под новым контрактом с «Мерседесом». Теперь активнее заключать сделки по идее должны и остальные гонщики и команды. Рассмотрим, чего ждать дальше.

Почему два года вместо трёх?

Первый вопрос — о продолжительности контракта. В СМИ долгое время ходили слухи, что Хэмилтон подпишет соглашение на три года, но в итоге дело ограничилось двухлетним соглашением. Главная причина — неопределённость с будущим всей Формулы-1 после 2020 года. С сезона-2021 чемпионат ожидают серьёзные перемены: постепенное введение потолка бюджетов, обновление аэродинамики и, возможно, упрощение силовых установок. Сейчас, в 2018-м, невозможно, предположить, в какой форме «Мерседес» подойдёт к 2021 году и не решит ли вдруг концерн завершить своё участие в Формуле-1. Соответственно, Льюис хочет иметь свободу действий и принять взвешенное решение летом 2020-го.

Не стоит исключать и варианта, что через пару лет Хэмилтон повесит шлем на гвоздь. Да, британцу будет лишь 35, но сезон-2020 станет для него уже 14-м в чемпионате мира. Льюис ранее уже поговаривал о возможности довольно скоро завершить карьеру — и, например, сосредоточиться на музыке. Два года контракта — возможность сохранить свободу действий и не подставлять команду так, как это сделал Нико Росберг . Наконец, все мы помним, что практически у любого гонщика Формулы-1 в голове присутствует пунктик: карьера в Ф-1 получится действительно цельной благодаря не только чемпионскому титулу, но выступлениям за «Феррари» . В конце 2020-го контракт со «Скудерией» истекает у Феттеля, так что кто знает, не решит ли 35-летний Хэмилтон красиво завершить карьеру в легендарной команде. Да и с мотивацией при таком развитии событий проблем явно не будет.

Почему не объявили Боттаса?

Не исключалось, что в дни домашнего этапа «Мерседес» подтвердит обоих гонщиков, однако пока второе место на 2019-й формально остаётся вакантным. Практически никто не сомневается, что Боттас получит новый однолетний контракт, но, не исключено, сам финн всё ещё пытается выбить из работодателя двухлетнее соглашение. Впрочем, сильных альтернатив у Валттери все равно нет, а «Мерседес» наверняка хочет иметь пространство для манёвра в конце 2019-го, когда Окон проведёт свой уже третий полноценный сезон.

Ещё один возможный вариант для «Мерседеса» — Даниэль Риккардо. Австралиец не скрывал, что ему интересны предложения от немцев и «Феррари», но, по последним данным, обе топ-команды посчитали, что при наличии высокооплачиваемых Хэмилтона и Феттеля для них неразумно много платить Риккардо, когда есть свои «дешёвые» Боттас (Окон) и Леклер . Но, может, Даниэль в последний момент согласится на куда более скромный контракт в обмен на резкое повышение шансов побороться за титул? Впрочем, шансы на это невелики, тем более Боттас в этом году реально неплох. Вероятно, уже скоро австралиец подпишет новое соглашение с «Ред Булл» на два года или по схеме «1+1».

Леклер — да или нет?

Италии. После завершения саги с Хэмилтоном следующая топ-интрига — окончательное решение «Феррари» по поводу напарника Феттеля. Многие в паддоке уверены: контракт с неопытным, но таким быстрым Шарлем Леклером уже подписан. Ставка «Скудерии» на настолько молодого гонщика выглядит необычно смелой, тем более что Райкконен в сезоне-2018 живее, чем в предыдущие годы, когда иногда решение сохранить Кими в команде выглядело куда менее оправданным. Сейчас финн по темпу стал ближе к напарнику, однако, похоже, в «Феррари» настолько очарованы Леклером, что готовы рискнуть — и результатами, и карьерой молодого пилота. Ждём объявления в промежутке между этапами в Бельгии

Что будет с Райкконеном и Алонсо?

По окончании сезона-2018 Формулу-1 могут покинуть сразу два топ-ветерана чемпионата. У обоих есть варианты остаться — скорее всё будет зависеть от желания самих пилотов. Кими сватают в «Макларен» и «Хаас», ну а Алонсо, естественно, никто не гонит из «Макларена» — хотя вопрос, готовы ли в Уокинге платить испанцу прежнюю зарплату, когда новых спонсоров так и не появилось, от поддержки «Хонды» отказались, а призовые отказываются существенно расти.

Финну в конце 2018-го исполнится 39 лет — сомнительный возраст для того, чтобы продолжать карьеру в составе середняков. Уход в «Макларен» красиво закольцевал бы карьеру, ну а если он не осуществится и «Феррари» правда выберет Леклера, то Райкконен наверняка покинет Ф-1. С Алонсо — сложнее. Испанец в отличной форме, Ле-Ман он уже выиграл, так что теперь за пределами Формулы-1 остаётся только IndyCar. Но устроит ли Фернандо уровень американской серии, которая, скажем честно, за вычетом «Инди-500» не вызывает всемирного интереса и явно проигрывает Формуле-1 по статусу. Да, там у Алонсо окажется куда больше шансов на победу, но не воспримет ли он этот переход как шаг назад даже по сравнению с выступлениями за «Макларен»? Возможно, Фернандо всё-таки даст ещё один шанс Заку Брауну и изнутри понаблюдает, что дадут перестановки в коллективе и машина, с нуля спроектированная под двигатели «Рено»

Что с остальными середняками?

Ясности мало. У Нико Хюлькенберга то ли опция, то ли полноценный контракт на 2019-й — очевидно, что немец от «Рено» никуда не денется. Контракт Риккардо с «Ред Булл» почти автоматом сохранит в «Рено» и Сайнса — наверняка речь пойдёт о соглашении на два сезона. Нет причин для расставания и у «Хааса» с Магнуссеном, а также Гасли с «Торо Россо». Если Леклер отправится в «Заубер», наверняка сохранит своё место в команде Эрикссон.

Дальше — вопросы. Главный — каково будущее «Форс Индия»? Команда как никогда близка к смене владельца, хотя не исключено, что Виджай Маллья так и не пойдёт на продажу. Вся эта ситуация нервирует Переса и Окона и их покровителей — неудивительно, что мексиканские спонсоры Чеко уже посматривают на «Хаас» (логика в сотрудничестве — максимальная), а Окона слухи отправляют в «Рено». Вот только неясно, зачем «Рено» воспитывать у себя пилота, права на которого останутся у «Мерседеса». Паспорт — это хорошо, но о будущем тоже надо думать.

Ещё один слух намекает на возможную покупку «Форс Индия» Лоуренсом Строллом — легко догадаться, кто тогда станет одним из боевых пилотов. Говорят, Стролл-старший может заключить сделку при поддержке «Мерседеса», тогда логично, что Окон своё место сохранит. Всё запутано в «Макларене». В какой-то момент должен определиться Алонсо, а тем временем ничего не ясно и со второй вакансией: Вандорн выступает неубедительно, но и Норрис в Формуле-2 чуть менее резв, чем ранее в Ф-3. Если же Фернандо решит уйти, то не слишком ли смелой окажется ставка на дуэт Вандорн-Норрис? Вот и неудивительно, что пошли слухи про Райкконена или Сайнса.

В «Заубере» в случае ухода Леклера весьма соблазнительную вакансию может закрыть Антонио Джовинации — такие предположения лишь усилились после известия, что итальянец поработает за команду на первой практике в Германии. Можно, конечно, помечтать и о возвращении Даниила Квята . Тихонько так помечтать, без излишнего оптимизма. В «Торо Россо» — забавно: все понимают, что команда недовольна Брендоном Хартли, но вот заменить его некем. Дэниел Тиктум вряд ли наберёт необходимое число баллов для получения суперлицензии, и что тогда делать? Можно на год арендовать Норриса, можно внезапно попробовать вернуть Верня (сомнительно, что француз на это пойдёт), можно взять кого-то «непристроенного» из Формулы-2 вроде Александера Албона . Пожалуй, это одна из главных трансферных интриг, поскольку очевидного варианта пока не просматривается.

Останется ли Сироткин?

Легко предположить, что в «СМП Рейсинг» крайне недовольны формой команды — спрашивается, за что деньги тратим, если пилот не имеет шанса себя проявить. Сейчас и команда, и спонсоры её пилотов будут с огромным нетерпением наблюдать за тем, удастся ли исправить базовые проблемы с машиной — от успешности этой «спасательной операции» во многом может зависеть состав «Уильямса» на 2019-й. Хорошие новости: особых конкурентов у Сироткина не наблюдается, за исключением Роберта Кубицы, «хайп» насчёт которого пошёл на убыль. Плохие: захочет ли «СМП» сохранить прежний уровень затрат при такой отдаче? При этом попасть в любой другой коллектив будет нелегко. Повторимся — будем ждать результатов обновлённой машины.