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Формула-1, сезон-2019: составы команд, контракты гонщиков
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Формула-1, сезон-2019: составы команд, контракты гонщиков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вся информация о контрактах гонщиков и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2019. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывалось о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица будет обновляться и пополняться по мере получения новых данных. Версия от 17 июля 2018 года:
КомандаПилоты с контрактамиКандидатыМоторМерседесЛьюис Хэмилтон Валттери Боттас Даниэль Риккардо Эстебан ОконМерседесФеррариСебастьян ФеттельШарль Леклер Кими Райкконен Даниэль РиккардоФеррариРед БуллМакс ФерстаппенДаниэль Риккардо Карлос Сайнс Пьер ГаслиХондаФорс ИндияСерхио Перес Эстебан Окон Джордж Расселл Лэнс СтроллМерседесУильямсЛэнс Стролл Сергей Сироткин Роберт Кубица Оливер РоулендМерседесРеноНико ХюлькенбергКарлос Сайнс Эстебан Окон Фернандо Алонсо Стоффель Вандорн Артём МаркеловРеноХаасКевин Магнуссен Ромен Грожан Серхио Перес Кими Райкконен Антонио ДжовинацциФеррариТоро РоссоПьер Гасли Дэниел Тиктум Брендон Хартли Ландо НоррисХондаМакларенФернандо Алонсо Стоффель Вандорн Ландо Норрис Кими Райкконен Карлос СайнсРеноЗауберМаркус Эрикссон Шарль Леклер Антонио ДжовинацциФеррари
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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