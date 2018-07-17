Формула-1, сезон-2019: составы команд, контракты гонщиков

Вся информация о контрактах гонщиков и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.

«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2019. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывалось о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица будет обновляться и пополняться по мере получения новых данных. Версия от 17 июля 2018 года:

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.