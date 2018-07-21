Ещё
Формула-1. Mercedes продлил контракты с Хэмилтоном и Боттасом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Формула-1. Mercedes продлил контракты с Хэмилтоном и Боттасом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проходит экватор, а одна из лучших команд — немецкий Mercedes, — уже сняла все вопросы по поводу вакансий на роль призовых пилотов будущего сезона: британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас продлили контракты.
При этом соглашение с действующим чемпионом мира из Великобритании продлено на два сезона, так что контракт Хэмилтона будет действовать до конца 2020 года. По информации инсайдеров из стана немецкой «конюшни», Хэмилтон будет зарабатывать около 35 млн евро в год, а с бонусами — 45 миллионов.
Новое соглашение Боттаса с Mercedes рассчитано на год с опцией продления на сезон-2020. Его статус второго номера не подразумевает столь высоких заработков, как у его звездного напарника, но эксперты считают, что финн может получать зарплату в размере от 12 до 20 млн евро в год.
Сам Боттас намерен доказать команде, что он достоин, чтобы опция продления контракта в будущем году сработала: «Моя цель — продолжать выступать на высоком уровне, причем так, чтобы через год у команды не возникло никаких сомнений, когда зайдет речь о планах на 2020 год».
Вести.Ru: последние новости
На американскую Айову обрушился мощный торнадо Глава аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации покинет свой пост Ливия отказала ЕС в создании миграционных лагерей на своей территории
Комментарии  Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев583
Фото кабинета Медведева удивило россиян428
Максакова в короткой юбке вызвала фурор176
Порошенко принял решение по крушению MH1762
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо78
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение