Формула-1. Mercedes продлил контракты с Хэмилтоном и Боттасом

Чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проходит экватор, а одна из лучших команд — немецкий Mercedes, — уже сняла все вопросы по поводу вакансий на роль призовых пилотов будущего сезона: британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас продлили контракты.

При этом соглашение с действующим чемпионом мира из Великобритании продлено на два сезона, так что контракт Хэмилтона будет действовать до конца 2020 года. По информации инсайдеров из стана немецкой «конюшни», Хэмилтон будет зарабатывать около 35 млн евро в год, а с бонусами — 45 миллионов.

Новое соглашение Боттаса с Mercedes рассчитано на год с опцией продления на сезон-2020. Его статус второго номера не подразумевает столь высоких заработков, как у его звездного напарника, но эксперты считают, что финн может получать зарплату в размере от 12 до 20 млн евро в год.

Сам Боттас намерен доказать команде, что он достоин, чтобы опция продления контракта в будущем году сработала: «Моя цель — продолжать выступать на высоком уровне, причем так, чтобы через год у команды не возникло никаких сомнений, когда зайдет речь о планах на 2020 год».