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В Саратове активисты Народного фронта раскритиковали власти за невнимание к свалкам
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В Саратове активисты Народного фронта раскритиковали власти за невнимание к свалкам 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту было занесено 442 несанкционированных свалок и только 72 из них ликвидированы. Это позволило войти Саратову в число аутсайдеров.
По словам координатора регионального проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергея Жевагина, жители активно вносят на карту проблемные зоны, проводят субботники, а чиновники не спешат исполнять свои обязанности, что привело город в число отстающих по устранению свалок.
В микрорайоне Изумрудный Волжского района до сих пор не убран полигон со строительным мусором несмотря на многократные обращения жителей. В Кировском районе не принято мер по расчистке лесопосадок между поселком Солнечный и дачным массивом.
«Мы надеемся, что попадание Саратова в антирейтинг ОНФ станет стимулом для муниципальной власти к действиям по устранению всех нарушений, о которых сообщили жители города с помощью проекта «Генеральная уборка», — резюмировал Жевагин.
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