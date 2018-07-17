Ещё
АвтоВАЗ официально представил обновленную LADA Granta
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АвтоВАЗ официально представил обновленную LADA Granta 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Отечественный производитель АвтоВаз представил новую LADA Granta седан. В компании рассказали, что модель претерпела сразу несколько интересных изменений. В частности, у автомобиля была полностью переработана передняя частью кузова, передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки.
Lada.ru  Помимо этого, современный вид LADA Granta седан дополнили зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота и оригинальный дизайн колесных дисков.
Lada.ru  По словам вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека, новая Granta позволит еще больше укрепить «сильный и привлекательный имидж LADA», и непременно привлечет новых покупателей за счет привлекательного сочетания цена-дизайн-качество.
Ранее Пятый канал публиковал рейтинг самых удобных автомобилей для путешествия.
Пятый канал: последние новости
Видео с ублажающей себя Сербякиной попало в сеть Миддлтон в бешенстве: принц Уильям заигрывал с израильской супермоделью Беркут напал на ребенка во время этнофестиваля в Киргизии — жуткое видео
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы106
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня8
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог198
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца152
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение