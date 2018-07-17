АвтоВАЗ официально представил обновленную LADA Granta

Отечественный производитель АвтоВаз представил новую LADA Granta седан. В компании рассказали, что модель претерпела сразу несколько интересных изменений. В частности, у автомобиля была полностью переработана передняя частью кузова, передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки.

Lada.ru Помимо этого, современный вид LADA Granta седан дополнили зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота и оригинальный дизайн колесных дисков.

Lada.ru По словам вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека, новая Granta позволит еще больше укрепить «сильный и привлекательный имидж LADA», и непременно привлечет новых покупателей за счет привлекательного сочетания цена-дизайн-качество.

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