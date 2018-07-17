Ещё
Госжилинспекция проверит в Волгограде затопленные ливнем многоэтажки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госжилинспекция проверит в Волгограде затопленные ливнем многоэтажки 

АиФ Волгоград 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Госжилинспекция проверит подтопленные в результате сильных дождей дома, о которых писали волгоградские СМИ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проверки пройдут по адресам: ул. Малиновского, 6, ул. Ангарская, 116, ул. Менжинского, 14, ул. Сухова, 19, ул. Ватутина, 14, ул. Таращанцев, 19, ул. Зорге, 49, ул. Рокоссовского, 60, ул. Н. Отрады, 13, ул. Тряскина, 15. «В перечисленных домах не выдержали натиска дождя кровля и вентиляционные шахты, под угрозой оказались электрощитовые, — отмечают в Госжилинспекции. — После обрушившегося на Волгоград ливня к нам начали поступать жалобы на затопление в многоквартирных домах, как общего имущества, так и жилых помещений. На контроле надзорных ведомств находятся адреса, которые стали предметом публикаций в СМИ».
Жители дома №15 по ул. Тряскина борются с еще одной бедой: на улице прорвало водопроводную трубу, и вода прямиком стекает в подвал многоэтажки. Ни в УК, ни в ресурсоснабжающей организации, ни в администрации Краснооктябрьского района на жалобу жителей не реагируют.
АиФ Волгоград: последние новости
Михайловка в 2019 году получит новый статус Андрей Бочаров провел встречу с избиркомом Волгоградской области Елена Исинбаева возобновила тренировки после рождения второго ребенка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде143
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17346
В Петербурге прогремел взрыв
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение