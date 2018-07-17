Госжилинспекция проверит в Волгограде затопленные ливнем многоэтажки

Госжилинспекция проверит подтопленные в результате сильных дождей дома, о которых писали волгоградские СМИ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверки пройдут по адресам: ул. Малиновского, 6, ул. Ангарская, 116, ул. Менжинского, 14, ул. Сухова, 19, ул. Ватутина, 14, ул. Таращанцев, 19, ул. Зорге, 49, ул. Рокоссовского, 60, ул. Н. Отрады, 13, ул. Тряскина, 15. «В перечисленных домах не выдержали натиска дождя кровля и вентиляционные шахты, под угрозой оказались электрощитовые, — отмечают в Госжилинспекции. — После обрушившегося на Волгоград ливня к нам начали поступать жалобы на затопление в многоквартирных домах, как общего имущества, так и жилых помещений. На контроле надзорных ведомств находятся адреса, которые стали предметом публикаций в СМИ».

Жители дома №15 по ул. Тряскина борются с еще одной бедой: на улице прорвало водопроводную трубу, и вода прямиком стекает в подвал многоэтажки. Ни в УК, ни в ресурсоснабжающей организации, ни в администрации Краснооктябрьского района на жалобу жителей не реагируют.