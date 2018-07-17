Главу крупной поисковой воронежской организации осудили за хранение оружия 

Руководителя объединения «Дон» Михаила Сегодина приговорили к 1 году условного срока. Коминтерновский районный суд во вторник, 17 июля, вынес приговор главе поисковой организации «Дон» Михаилу Сегодину. В наказание за хранение боеприпасов и оружия ему назначили 1 год условного наказания, передаёт корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда. Целый арсенал военных артефактов сотрудники ФСБ нашли при обысках весной 2017 года в музее организации «Дон» на улице Солнечной. Там обнаружили патроны, составные части пулемёта Максим и немецких пулемётов, части винтовок системы Мосина и Токарева, немецких винтовок, французский револьвер и даже авиационную пушку. Всё эти экспонаты времён Великой Отечественной войны — больше 10 единиц — появились в музее в результате раскопок поисковиков.
На следствии и в суде Михаил Сегодин отрицал свою вину. Он настаивал, что оружие и боеприпасы хранил в просветительских целях, для этого в организации создали музей. При этом эксперты установили, что оружие и патроны оказались вполне боеспособны, а у музея не было даже графика работы. Незадолго до возбуждения дела против Михаила Сегодина разразился скандал между Воронежским краеведческим музеем и объединением «Дон». Музей усомнился в отчёте организации — в том, что поисковики на самом деле нашли 106 жертв политических репрессий и 37 красноармейцев. Крупнейшее и самое известное в регионе поисковое объединение ФАС включил в список недобросовестных поставщиков. Из-за этого объединение численностью 300 человек лишилось на два года права претендовать на госконтракты, стоимость которых измеряется сотнями тысяч рублей. При этом Михаил Сегодин пояснял, что на работе организации эти санкции не скажутся серьёзно, так как она существует на сбережения участников. Оксана Грибкова, Алёна Сысоева