Экс-начальнику отдела судебных приставов Ленинградского района вынесли приговор 

В Калининграде вынесен приговор бывшей начальнице отдела судебных приставов Ленинградского района. Женщину признали виновной в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
В 2016 году она вместе со своим замом «прощала» людям долги за отдельную плату. Приставы получали деньги от должников, а взамен снимали с них запрет на выезд заграницу и отменяли другие меры наказания. Всего следствием выявлено семь эпизодов коррупции. За что экс-судебный пристав проведёт ближайшие девять с половиной лет в колонии общего режима. Остальные два фигуранта дела ещё ждут своего приговора.