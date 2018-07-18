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Экс-начальнику отдела судебных приставов Ленинградского района вынесли приговор
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Экс-начальнику отдела судебных приставов Ленинградского района вынесли приговор 

Вести Калининград 36 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде вынесен приговор бывшей начальнице отдела судебных приставов Ленинградского района. Женщину признали виновной в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
В 2016 году она вместе со своим замом «прощала» людям долги за отдельную плату. Приставы получали деньги от должников, а взамен снимали с них запрет на выезд заграницу и отменяли другие меры наказания. Всего следствием выявлено семь эпизодов коррупции. За что экс-судебный пристав проведёт ближайшие девять с половиной лет в колонии общего режима. Остальные два фигуранта дела ещё ждут своего приговора.
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