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Минздрав во вторник обсудит с регионами нацпроект по здравоохранению
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Минздрав во вторник обсудит с регионами нацпроект по здравоохранению 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Минздрав планирует во вторник провести селекторное совещание с регионами по разработке и реализации национального проекта по здравоохранению, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"У Минздрава есть такое понимание (необходимости совместной работы с субъектами РФ). На сегодня намечено селекторное совещание с участием вице-губернаторов, министров здравоохранения", — сказала она на встрече руководства СФ с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым во вторник.
Матвиенко подчеркнула, что «Минздрав работает с каждым субъектом РФ в плане разработки его программы национального проекта по здравоохранению», таким образом сложится большой национальный проект.
Она также сообщила, что накануне в СФ прошли общественные слушания, посвященные реализации программы по оказанию медицинской помощи онкобольным.
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