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Виктория Скрипаль планирует вновь подать документы на визу в Великобританию после 24 июля
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Виктория Скрипаль планирует вновь подать документы на визу в Великобританию после 24 июля 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Проживающая в Ярославле племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила, что намерена вновь подать документы на визу в Великобританию после 24 июля.
Власти Великобритании весной неоднократно отказывали Виктории Скрипаль в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения пострадавшей в английском Солсбери двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль.
"Я еще не подавала документы, скорее всего, я это буду делать после 24 июля. Юбилей бабушки (мать Сергея Скрипаля) отметим, 90 лет, и ближе к августу буду подавать", — сказала Виктория ТАСС.
По ее словам, сообщения Би-би-си о получении ею вознаграждения за участие в российском телеэфире может помешать ей в получении визы в Великобританию. «После того, что напечатало Би-би-си, я сильно сомневаюсь, что мне вообще когда-нибудь дадут визу», — сказала Виктория.
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