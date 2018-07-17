Виктория Скрипаль планирует вновь подать документы на визу в Великобританию после 24 июля

Юлии Скрипаль. Власти Великобритании весной неоднократно отказывали Виктории Скрипаль в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения пострадавшей в английском Солсбери двоюродной сестры, гражданки России

"Я еще не подавала документы, скорее всего, я это буду делать после 24 июля. Юбилей бабушки (мать Сергея Скрипаля) отметим, 90 лет, и ближе к августу буду подавать", — сказала Виктория ТАСС.

По ее словам, сообщения Би-би-си о получении ею вознаграждения за участие в российском телеэфире может помешать ей в получении визы в Великобританию. «После того, что напечатало Би-би-си, я сильно сомневаюсь, что мне вообще когда-нибудь дадут визу», — сказала Виктория.