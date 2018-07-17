Ещё
Храм на Новомосковской планируют сдать ко Дню города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Храм на Новомосковской планируют сдать ко Дню города 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Об этом сообщил в минувшую субботу советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Ресин во время инспекции строящихся в СВАО храмов.
— Приход большой, для этого места храм очень перспективный, — резюмировал Владимир Ресин. — Это первый храм святой Ольги в Москве, что особенно приятно — у нас много Ольг. В августе — начале сентября мы ждем передачу его под великое освещение, — сказал Владимир Ресин.
Сейчас на прихрамовой территории ведется подготовка к благоустройству: здесь разобьют газоны и цветники, а также проложат дорогу из брусчатки. Параллельно пишутся иконы для иконостаса.
Напомним, первая литургия в храме святой Ольги прошла в текущем году, на Пасху; в настоящее время там каждую субботу и воскресенье ведутся службы. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
«Итальянские страсти» разгорятся в библиотеке на проспекте Мира Москвичи дадут оценку культурным центрам Останкинского района В Центре на Вильгельма Пика стартовала распродажа списанных книг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде158
Тест: Выжили бы вы в царской России?37
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Из высотки МГУ выбросился аспирант18
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение