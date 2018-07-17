Храм на Новомосковской планируют сдать ко Дню города

Об этом сообщил в минувшую субботу советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Ресин во время инспекции строящихся в СВАО храмов.

— Приход большой, для этого места храм очень перспективный, — резюмировал Владимир Ресин. — Это первый храм святой Ольги в Москве , что особенно приятно — у нас много Ольг. В августе — начале сентября мы ждем передачу его под великое освещение, — сказал Владимир Ресин.

Сейчас на прихрамовой территории ведется подготовка к благоустройству: здесь разобьют газоны и цветники, а также проложат дорогу из брусчатки. Параллельно пишутся иконы для иконостаса.

Напомним, первая литургия в храме святой Ольги прошла в текущем году, на Пасху; в настоящее время там каждую субботу и воскресенье ведутся службы. (иб)