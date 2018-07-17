GPS-трекер для собак

Статистика неутешительна: если питомец потерялся, шансов найти его с каждым днем становится все меньше. Именно поэтому так важно обеспечить безопасность питомца во время прогулки. Технологии не стоят на месте, и одним из самых современных устройств сегодня является специальный GPS-трекер для собак. Как он работает и кому он нужен?

Трекер для собак представляет собой небольшое устройство-маячок, который позволяет не только отслеживать местоположение животного, но и определять траекторию его перемещения, пройденное расстояние и так далее.

Кому пригодится?

GPS-трекер для собак набирает популярность с каждым днем. Его по достоинству оценят как хозяева городских питомцев, так и те, кто проживает за городом — разницы нет. Но особенно полюбился он охотникам: устройство позволяет отследить движение гончих даже в самой отдаленной местности.

Впрочем, полезен GPS-трекер не только для владельцев собак, его часто приобретают и фермеры, например, для контроля домашнего скота на выгуле.

Принцип работы

По принципу работы GPS-трекер похож на мобильный телефон, в нем есть SIM-чип, который использует сигналы сотовой связи. Устройство получает информацию о координатах местонахождения и передает данные от спутниковой системы на смартфон, планшет или компьютер хозяина.

Преимущества GPS-трекера:

Как правило, трекер весит не больше 40 г. Компактное и легкое устройство легко крепится на ошейник. Подобрать ошейник с трекером для собак не составит никакого труда: есть модели, ориентированные как на миниатюрных, так и на крупных собак.

Длительность заряда. Хорошие устройства способны обходиться без подзарядки в течение длительного времени.

Простота использования. Трекер связывается со смартфоном через приложение, которое можно установить на планшет или смартфон с любой операционной системой.

Большинство трекеров предлагает не только функцию определения местоположения собаки, но и отслеживание ее активности, нагрузки и даже состояния здоровья. Можно настроить, чтобы гаджет напоминал о необходимости проведения прививок, стрижки и т.д.

Кнопка SOS. Если собака потерялась или с ней что-то случилось, окружающие люди могут подать сигнал хозяину.

Водонепроницаемость. Есть модели, которым не страшны ни дождь, ни снег, ни даже погружение в воду.

Контроль больших территорий. Благодаря высокоразвитой системе сотовых вышек, GPS-навигатор практически не ограничен радиусом действия. Хотя он хуже определяет местоположение на местности с плохим сотовым сигналом.

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На что обратить внимание?

Выбирая модель GPS-трекера для собаки, владельцу животного стоит быть предельно внимательным. Все-таки это довольно сложное устройство, которое перед покупкой требует тщательного анализа.

Если ваш питомец обожает всевозможные водоемы, речки и пруды обратите внимание на водонепроницаемые модели.

Подбирайте модель, подходящую животному по весу. Особенно это касается владельцев миниатюрных питомцев или, наоборот, очень крупных. Если первым неподходящий гаджет будет мешаться, то вторые могут просто потерять маленький трекер.

Не рекомендуется выбирать модель, ориентируясь только на цену. Увы, дешевые устройства могут быстро сломаться. В то же время и широкий функционал дорогих моделей часто остается невостребованным.

Иногда важно не только следить за собакой, но и иметь возможность услышать человека, который найдет питомца в случае потери. В таком случае стоит обратить внимание на модели с возможностью связи с хозяином.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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