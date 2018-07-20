Танцевальный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля

Танцевальный марафон пройдет на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 22 июля, сообщается на сайте городской администрации.

С 18:00 до 19:00 все желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах по буги-вуги и Waacking. А с 19:00 до 22:00 участники мероприятия в свободном формате станцуют буги-вуги, сальсу, линди хоп, бачату и кизомбу.

По данным организаторов, подобные мероприятия планируется проводить по воскресеньям вплоть до сентября, программа мастер-классов будет меняться еженедельно. Организаторы хотят привлечь на свои мероприятия как можно больше людей, которые не умеют танцевать.