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Танцевальный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля
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Танцевальный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля 

АиФ Нижний Новгород 50 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Танцевальный марафон пройдет на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 22 июля, сообщается на сайте городской администрации.
С 18:00 до 19:00 все желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах по буги-вуги и Waacking. А с 19:00 до 22:00 участники мероприятия в свободном формате станцуют буги-вуги, сальсу, линди хоп, бачату и кизомбу.
По данным организаторов, подобные мероприятия планируется проводить по воскресеньям вплоть до сентября, программа мастер-классов будет меняться еженедельно. Организаторы хотят привлечь на свои мероприятия как можно больше людей, которые не умеют танцевать.
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