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Содержание новой Нижне-Волжской набережной обойдется бюджету города в 1,3 миллиона
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Содержание новой Нижне-Волжской набережной обойдется бюджету города в 1,3 миллиона 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Администрация Нижнего Новгорода собирается выделить из городского бюджета более 1,3 миллиона рублей на содержание Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Городская мэрия объявила электронный аукцион на право выполнения работ по содержанию новой благоустроенной набережной до конца 2018 года. По условиям контракта, подрядчик должен будет выкашивать и поливать газоны, деревья, кустарники, цветы, сбирать и вывозить мусор, а также содержать дорожки, лестницы, пандусы и велодорожки. В зимнее время в обязанности исполнителя будет входить еще и уборка и вывоз снега.
Подведение итогов аукциона назначено на 30 июля.
Отметим, что стоимость выполнения этого перечня работ — 1 миллион 348 тысяч рублей.
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Напомним, чиновники пообещали решить проблемы благоустройства двора на Ильинской.
Также мы сообщали о том, что Театр юного зрителя в Нижнем Новгороде собираются капитально отремонтировать.
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