Более 1700 сотрудников «Балтики» следят за качеством пива в магазинах с помощью мобильного приложения

Благодаря такому технологическому решению по итогам II квартала 2018 г. за качеством и представленностью продукции, а также состоянием холодильного оборудования в торговых точках следят 1760 сотрудников «Балтики».

Обеспечение высокого качества продукции — ключевой приоритет компании «Балтика». Мобильное приложение MiniCRM стало еще одним этапом в системе всеобщего управления качеством — контроль качества продукта с момента закупки сырья и до прилавка торговой точки. Приложение MiniCRM позволяет любому сотруднику компании во время обычного посещения магазина за пару кликов сообщить о качестве внешнего вида продукции (состояние этикетки, маркировки, упаковки), сроке годности, представленности пива на полках, состоянии и наполненности холодильника.

Кирилл Купцинелли, начальник службы управления интегрированной системой менеджмента региона Восточная Европа «Пивоваренная компания „Балтика“, часть Carlsberg Group: „Пиво — сложный продукт, который требует правильных условий хранения. И хотя мы контролируем качество пива на протяжении всех этапов производства, многое все же зависит от правильного обращения с продуктом в магазине. Чтобы каждый потребитель мог гарантированно насладиться вкусом и качеством нашего пива, „Балтика“ расширяет свою ответственность — каждый сотрудник компании имеет возможность отслеживать и улучшать качество продукта вплоть до кассы магазина с помощью приложения MiniCRM. Не стоит забывать и про эстетическую составляющую — от того, как представлен продукт на полке, во многом зависит выбор потребителя и его впечатления от покупки. Мобильное приложение позволяет нам становиться лучше в обоих направлениях“.

»Добиться превосходства в исполнении" путем внедрения цифровых технологий является одним из приоритетов бизнес-стратегии «ПАРУСА»22" Carlsberg Group, частью которой является «Балтика». Это повысит эффективность работы компании и создаст дополнительную ценность для акционеров.

Кеес 'т Харт, президент и главный исполнительный директор Carlsberg Group: «Сегодня бизнесу необходимо воспользоваться историческим моментом: у цифровой экономики огромный потенциал развития. При этом важно следовать стратегии разумной диджитализации и находить баланс между внедрением инноваций и эффективностью бизнес-процессов. Ключевыми условиями успеха в данном случае являются наличие четкой цели и стратегии в области цифровых технологий, и понимание того, что digital-инструменты применяется исключительно для развития бизнеса, а не ради себя самих».