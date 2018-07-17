Катинка Фараго: Тарковский многое привносил уже во время съемок 

Продюсер Катинка Фараго рассказала, насколько сильно отличались методы работы Ингмара Бергмана и Андрея Тарковского.
"Конечно, сильно. В частности, Бергман не ведал сомнений, когда приходил на съемочную площадку. Он всегда знал, чего конкретно хочет и как это сделать. Серьезные поиски у него приходились на подготовительный период.
Тарковский, наоборот, многое привносил уже во время съемок. Андрей постоянно смотрел в камеру, чем сильно обижал Свена Нюквиста. Ему казалось поначалу, что режиссер ему не доверяет. В действительности, Тарковский только так и мог строить сцену", — цитирует ее слова газета «Известия».