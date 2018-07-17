Катинка Фараго: Тарковский многое привносил уже во время съемок

Продюсер Катинка Фараго рассказала, насколько сильно отличались методы работы Ингмара Бергмана и Андрея Тарковского

"Конечно, сильно. В частности, Бергман не ведал сомнений, когда приходил на съемочную площадку. Он всегда знал, чего конкретно хочет и как это сделать. Серьезные поиски у него приходились на подготовительный период.