5 собак, оставивших след в истории

Тысячелетиями собаки сопровождали людей, охраняли, сторожили, помогали и защищали. Многие из них нашли свое призвание в служении человеку, другие стали верными компаньонами и лучшими друзьями людей, а некоторым из них удалось вписать свои клички в историю. Кто эти легендарные собаки? И за какие заслуги мы все их знаем?Первые космонавты

Конечно же, одни из самых известных собак, вошедших, если не во всемирную, то уж точно в историю России и отечественной космонавтики, — это Белка и Стрелка. Именно они первыми побывали в космосе 19 августа 1960 года на космическом корабле «Спутник-5». Больше суток собаки летали по орбите Земли, в общей сложности за это время они сделали 17 витков вокруг планеты.

Этот полет был проведен для того, чтобы установить, как живой организм переносит различные факторы, которые влияют на него в космосе. Это и перегрузка, и невесомость, и космическая радиация, и многое другое. Также благодаря Белке и Стрелке специалисты космической отрасли смогли испытать и проверить на деле системы, которые должны были обеспечивать жизнедеятельность человека во время космического полета.

Всему миру эти клички известны, потому что им повезло, и полет был успешен. Мало кто знает, что за три недели до полета Белки и Стрелки в таком же тестовом полете погибли другие собаки — Лисичка и Чайка. На 23-й секунде их полета произошла авария первой ступени космического аппарата. Для полета Белки и Стрелки «Спутник-5» предусмотрительно оборудовали капсулой для катапультирования.

Кстати, в отличие от французской кошки-космонавта Фелисетт, которую после полета ждали медицинские исследования, несовместимые с жизнью, Белка и Стрелка прожили долгую жизнь и умерли в глубокой старости.

Условное безусловное

Еще одна собака, а точнее даже несколько разных собак, благодаря которым их хозяину, физиологу Ивану Павлову удалось сделать открытие, удостоенное Нобелевской премии, — это безымянная собака Павлова.

Ученый занимался исследованием физиологии и высшей нервной деятельности. Всемирно известен тем, что в результате длительного изучения и множества разнообразных опытов разделил все физиологические рефлексы на условные и безусловные.

В своих экспериментах Павлов использовал подопытных беспородных собак, его эксперимент по формированию у животного условных рефлексов, позволил сделать большой шаг вперед в изучении физиологии.

В 1935 году благодаря Ивану Павлову в Санкт-Петербурге появился памятник собаке. Этот красивый монумент с изваянием собаки и фонтаном посвящен научным экспериментам и подопытным животным. «Собака, благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости, терпению и послушанию, служит, даже с заметной радостью, многие годы, а иногда и всю свою жизнь, экспериментатору», — говорится на одном из барельефов памятника.

«Это апофеоз собаки! Благодарность человечества», — рассказывал Павлов своим коллегам о памятнике.

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Верность и устремление

Сибирский хаски по имени Балто — настоящий американский герой. В 1925 году в городе Ном на Аляске произошла вспышка дифтерии, болезнь атаковала местных жителей очень быстро, особенно сильно воздействуя на детей. Заболевшим была жизненно необходима специальная антитоксическая сыворотка, которую можно было найти только за тысячу миль. Из-за погодных условий самолетом было невозможно доставить препарат, и тогда его отправили поездом, а затем — на собачьих упряжках. Балто был во главе упряжи и смог не сбиться с маршрута и не потерять темп. Благодаря ему и другим псам эту спецоперацию удалось выполнить, и вспышка дифтерии была успешно остановлена всего за несколько дней.

Погонщик, Балто и остальные собаки были признаны героями США и даже побывали в туре по стране, а в конце 1925 года в Центральном парке Нью-Йорка появился бронзовый памятник отважному псу.

Также история Балто была запечатлена в мультфильме, который так и называется «Балто». Он был выпущен в 1995 году, а затем образ героического пса встречался в сиквелах, уже не имеющих отношения к реальной истории.

Самоотверженный спасатель

В Париже есть памятник, изображающий большого пса породы сенбернар, на спине которого сидит девочка. Он был установлен в честь пса-спасателя по кличке Барри.

Всю свою жизнь огромный Барри самоотверженно искал, выкапывал и спасал людей, которые оказывались под снежными завалами Альп. Он доставал и отогревал своим телом и взрослых, и детей.

На основании памятника написано: «Барри, который спас сорок человек и был убит сорок первым». По одной из легенд пес погиб от рук альпиниста, которого сам и спас: якобы спасенный пришел в сознание и принял Барри за дикого зверя, в испуге застрелив собаку. Однако эта информация не имеет ничего общего с реальностью, пес дожил до глубокой старости и умер в монастыре в Швейцарии , откуда и пошла эта порода, разводимая специально для спасения людей в горах.

Фотографии: Коллекция/ iStock