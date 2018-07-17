Кидяев: спецкомиссия оказала помощь двум тысячам семей с валютной ипотекой 

Две тысячи семей с валютной ипотекой уже получили конкретную помощь благодаря работе специальной межведомственной комиссии, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев, передаёт его пресс-служба.
Членам комиссии были вручены благодарственные грамоты «Единой России» от имени главы фракции, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова за личный вклад и активную помощь в решение проблемных ситуаций, в которых оказались тысячи россиян — заёмщиков по валютной ипотеке.
«Работа комиссии показала, что выход во многих случаях можно найти. К июню этого года поступило шесть тысяч обращений заёмщиков. На комиссии рассмотрены дела около трёх тысяч семей, из числа наиболее нуждающихся в помощи. Две тысячи из них уже получили конкретную помощь, и эта работа продолжается», — сказал Киядев, вручая грамоты.
Он отметил, что фракция «Единая Россия» объявляет благодарность тем членам комиссии, которые проделали наибольший объём работы и своим участием помогали найти индивидуальные решения по каждому обращению.
Как напомнила пресс-служба, в 2014 году большое количество граждан России попало в тяжёлую жизненную ситуацию из-за резкого скачка курсов иностранных валют. Тяжелее всего пришлось тем, кто взял ипотечные кредиты в иностранной валюте. Для работы с ними во фракции сначала создали рабочую группу, а затем — межведомственную комиссию, куда вошли представители Совета Федерации, Минфина, ЦБ, Уполномоченного по правам человека, Общественной палаты и АИЖК. Госдуму в комиссии представляет первый замглавы Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.