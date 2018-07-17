Кидяев: спецкомиссия оказала помощь двум тысячам семей с валютной ипотекой

Членам комиссии были вручены благодарственные грамоты «Единой России» от имени главы фракции, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова за личный вклад и активную помощь в решение проблемных ситуаций, в которых оказались тысячи россиян — заёмщиков по валютной ипотеке.

«Работа комиссии показала, что выход во многих случаях можно найти. К июню этого года поступило шесть тысяч обращений заёмщиков. На комиссии рассмотрены дела около трёх тысяч семей, из числа наиболее нуждающихся в помощи. Две тысячи из них уже получили конкретную помощь, и эта работа продолжается», — сказал Киядев, вручая грамоты.

Он отметил, что фракция «Единая Россия» объявляет благодарность тем членам комиссии, которые проделали наибольший объём работы и своим участием помогали найти индивидуальные решения по каждому обращению.