Ещё
Волонтеры и собака нашли мёртвым пропавшего в лесу 58-летнего мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры и собака нашли мёртвым пропавшего в лесу 58-летнего мужчину 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
15 июля состоялся выезд на поиск Михайлова Александра Александровича, пропавшего 30 июня 2018 года в Бельском районе. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «СОВА».
Искать пропавшего пришлось ржевским волонтерам, так как ни в Бельском, ни в Нелидовском районах нет полноценного отделения ВПСО «Сова», готового выходить на поиски.
"Расстояние до точки — 170 км. В 4-20 экипаж в составе Сергея (Мрак), Даши (Дара), Артема (Крыл) выехал на место. Активное участие в поиске приняла собака — английский кокер-спаниэль по кличке Элис", — пишут волонтеры.
Искали пропавшего мужчину, разделившись на три группы. Первая группа уходила на проверку линейного ориентира ЛЭП, которая пересекает лес поперек. Вторая группа получила задачу досконально осмотреть ягодник. Третья группа с координатором отправилась на проверку удаленных частей с прочесыванием леса с запада на восток в несколько заходов.
Через час поисков третья группа обнаружила место ночевки пропавшего: кострище, обертка от конфеты и сожжённая бутылка из-под воды Затем — след 45 размера у ручья. Чуть поздже Элис ухватила запах и вывела группу к телу пропавшего мужчины. Поиски завершились.
"К сожалению, мы понимаем, что человек плутал около 3-х дней. Об этом говорят место ночлега и место лежки недалеко от места гибели. Организация активных поисков на месте после пропажи, возможно, могла спасти жизнь человеку…" — пишут поисковики.
Спасателей в районах области катастрофически не хватает. ВПСО «СОВА» приглашает в свои ряды людей, желающих участвовать в поисково-спасательных операциях отряда и в инфоработе: распространение информации, обзвон больниц и т.д.
Чем больше людей участвуют в поиске, тем больше шансов услышать заветное «Найден! Жив!».
Для того, чтобы стать волонтером отряда, необходимо подать заявку на сайт poisktver.ru в раздел «Стать волонтером» или обратиться в контакты группы: * координатор Сергей — 89201650885
* инфорг Елена — 89157225566
"СОВЕ" нужны волонтеры: — для работы на местности — для информационной работы Всему научат, покажут и в лесу не потеряют.
tvernews.ru: последние новости
Кто из тверских депутатов поддерживает пенсионную реформу Игорь Руденя осмотрел хирургическое отделение областной клинической больницы после капитального ремонта Алексей Давыдов о поручении повысить зарплату врачам "скорой помощи": "Игорь Руденя откликнулся на призывы медицинской общественности"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде177
Тест: Выжили бы вы в царской России?41
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17362
Из высотки МГУ выбросился аспирант20
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение