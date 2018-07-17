Волонтеры и собака нашли мёртвым пропавшего в лесу 58-летнего мужчину

15 июля состоялся выезд на поиск Михайлова Александра Александровича , пропавшего 30 июня 2018 года в Бельском районе. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «СОВА».

Искать пропавшего пришлось ржевским волонтерам, так как ни в Бельском, ни в Нелидовском районах нет полноценного отделения ВПСО «Сова», готового выходить на поиски.

"Расстояние до точки — 170 км. В 4-20 экипаж в составе Сергея (Мрак), Даши (Дара), Артема (Крыл) выехал на место. Активное участие в поиске приняла собака — английский кокер-спаниэль по кличке Элис", — пишут волонтеры.

Искали пропавшего мужчину, разделившись на три группы. Первая группа уходила на проверку линейного ориентира ЛЭП, которая пересекает лес поперек. Вторая группа получила задачу досконально осмотреть ягодник. Третья группа с координатором отправилась на проверку удаленных частей с прочесыванием леса с запада на восток в несколько заходов.

Через час поисков третья группа обнаружила место ночевки пропавшего: кострище, обертка от конфеты и сожжённая бутылка из-под воды Затем — след 45 размера у ручья. Чуть поздже Элис ухватила запах и вывела группу к телу пропавшего мужчины. Поиски завершились.

"К сожалению, мы понимаем, что человек плутал около 3-х дней. Об этом говорят место ночлега и место лежки недалеко от места гибели. Организация активных поисков на месте после пропажи, возможно, могла спасти жизнь человеку…" — пишут поисковики.

Спасателей в районах области катастрофически не хватает. ВПСО «СОВА» приглашает в свои ряды людей, желающих участвовать в поисково-спасательных операциях отряда и в инфоработе: распространение информации, обзвон больниц и т.д.

Чем больше людей участвуют в поиске, тем больше шансов услышать заветное «Найден! Жив!».

Для того, чтобы стать волонтером отряда, необходимо подать заявку на сайт poisktver.ru в раздел «Стать волонтером» или обратиться в контакты группы: * координатор Сергей — 89201650885

* инфорг Елена — 89157225566

"СОВЕ" нужны волонтеры: — для работы на местности — для информационной работы Всему научат, покажут и в лесу не потеряют.