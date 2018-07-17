Леонид Агутин: я не лезу с советами к своим детям

"Мне поздно говорить, чего бы я хотел, потому что мои дочери довольно взрослые. Старшая учится в Сорбонне, занимается юриспруденцией, знает несколько языков. Младшая ближе по увлечениям к нам, она хочет заниматься музыкой, недавно сама сделала клип.