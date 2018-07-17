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Леонид Агутин: я не лезу с советами к своим детям
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Леонид Агутин: я не лезу с советами к своим детям 

Газета.Ru 1 час назад
Популярный певец, заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал, хочет ли, чтобы его дети занимались музыкой.
"Мне поздно говорить, чего бы я хотел, потому что мои дочери довольно взрослые. Старшая учится в Сорбонне, занимается юриспруденцией, знает несколько языков. Младшая ближе по увлечениям к нам, она хочет заниматься музыкой, недавно сама сделала клип.
Я с советами не лезу, когда-то пытался, но она всё хочет делать по-своему. Я был в ее возрасте таким же упрямым, интересовался тем же самым: хотел снимать, делать инсталляции, заниматься музыкой", — цитирует его слова газета «Известия».
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