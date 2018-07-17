В Центре на Вильгельма Пика стартовала распродажа списанных книг

Распродажа списанных книг стартовала в Центре социально-политической истории ГПИБ России на границе Останкинского района. Как сообщили в центре, посетители смогут отыскать настоящие букинистические раритеты — книголюбам предлагается художественная литература, изданная в 1950-80 годах.

— Продажа литературы, списанной из фондов ГПИБ России, будет проходить до 15 августа, — уточнила специалист по информационно-выставочной работе центра Марина Черницына.

Кстати, цены здесь более чем демократичные: стоимость пяти книг составит 200 рублей. Акция проходит по адресу ул. Вильгельма Пика, д. 4, корп. 2. Это территория РГСУ, поэтому для прохода нужно предъявить читательский билет ГПИБ России или паспорт. (иб)