В Заводском районе по-прежнему немало купающихся в запрещенных местах

Администрация района Саратова совместно с МЧС и полицией провела рейды на несанкционированных пляжах в поселках Улеши и Увек. Выяснилось, что запрещающие знаки не мешают отдельным гражданам нырять в воду (порой в нетрезвом состоянии) и мусорить вокруг. С такими нерадивыми жильцами проверяющие провели профилактические беседы о недопустимости купания в запрещенных, небезопасных для жизни и здоровья местах.

Отметим, что в Заводском районе Саратова отсутствуют разрешенные пляжи, т. к. для них требуется обеспечение безопасности на воде. Этого пока не позволяют сделать природные и технические условия.