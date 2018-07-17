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В Заводском районе по-прежнему немало купающихся в запрещенных местах
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В Заводском районе по-прежнему немало купающихся в запрещенных местах 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Администрация района Саратова совместно с МЧС и полицией провела рейды на несанкционированных пляжах в поселках Улеши и Увек. Выяснилось, что запрещающие знаки не мешают отдельным гражданам нырять в воду (порой в нетрезвом состоянии) и мусорить вокруг. С такими нерадивыми жильцами проверяющие провели профилактические беседы о недопустимости купания в запрещенных, небезопасных для жизни и здоровья местах.
Отметим, что в Заводском районе Саратова отсутствуют разрешенные пляжи, т. к. для них требуется обеспечение безопасности на воде. Этого пока не позволяют сделать природные и технические условия.
Напомним, что проблема гибели людей на воде приобрела в Саратовской области угрожающие масштабы. Рост происшествий за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 18,9%, число погибших выросло на 32%.
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