Постпред КНР при ООН призвал к справедливому развитию для обеспечения равных возможностей

ООН , 17 июля / Синьхуа / — Необходимо содействовать справедливому развитию для обеспечения равных возможностей. Об этом в понедельник заявил постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй.

"Нам необходимо содействовать справедливому развитию для обеспечения равных возможностей. Все страны должны стать частью глобального развития", — заявил он на мероприятии, посвященном исправлению дисбалансов и недостатков развития для достижения целей устойчивого развития, прошедшем в рамках Политического форума высокого уровня по вопросам устойчивого развития.

"Мы должны совершенствовать экономическое управление и усиливать представительство и право на выражение своего мнения развивающихся стран, чтобы обеспечить равное участие в разработке правил", — отметил дипломат.

Участники мероприятия, организованного китайской делегацией в ООН совместно с Программой развития ООН /ПРООН/ и Департаментом по экономическим и социальным вопросам /ДЭСВ/, обсудили пути исправления дисбалансов и недостатков развития, что, по словам постпреда, весьма важно для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и формирования сообщества с единой судьбой для всего человечества.

"Несбалансированное и недостаточное развитие является общим вызовом, с которым сталкиваются страны по всему миру. Страны должны сотрудничать в стремлении к справедливому, открытому, всеобъемлющему и инновационному развитию, чтобы обеспечить общее процветание", — заявил Ма Чжаосюй. «Мы должны двигаться к открытому развитию для всеобщей пользы. Государства должны открыть двери для более свободного передвижения факторов производства по всему миру», — добавил он.

Дипломат отметил, что необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему для создания открытой глобальной экономики, в которой все способствуют развитию и выигрывают от него. По его словам, глобальное развитие подвергается угрозам со стороны унилатерализма и протекционизма, что вызывает обеспокоенность во всем мире.

"Китай выступает против унилатерализма и протекционизма в сферах торговли и инвестиций. Мы считаем, что торговые споры и трения должны разрешаться разумным путем. Мы будем сотрудничать с всеми сторонами, чтобы сохранить свободную торговлю и многостороннюю торговую систему и защитить общие интересы всех стран", — отметил постпред.

Он заявил, что Китай продолжит сотрудничать с другими странами ради развития. «Благодаря более тесным партнерским связям мы сможем создать лучшую среду для сбалансированного и достаточного развития. Вместе мы воплотим в жизнь цели повестки дня на период до 2030 года и сообщество с единой судьбой для всего человечества», — подытожил Ма Чжаосюй. —0—