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Красивый почерк помог бродяге вернуться домой спустя 16 лет
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Красивый почерк помог бродяге вернуться домой спустя 16 лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Китая 16 лет прожил на улице и смог вернуться домой. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Чэнь Фэй (Chen Fei) из уезда Хуанмэй, провинция Хубэй, был одним из первых жителей своей деревни, сумевшим получить высшее образование. Мужчина выпустился из Классического университета Центрального Китая 30 лет назад и устроился работать библиотекарем. Затем он уволился и переехал в другой город, оборвав контакты с родственниками. Он позвонил им лишь однажды в 2008 году после шести лет молчания и объяснил, что находится в городе Дунгуань провинции Гуандун, а затем бросил трубку.
Семья так и не смогла найти мужчину и считала его погибшим, пока в конце мая волонтер, помогающий бездомным, Чжан Чживэй (Zhang Zhiwei) не обратил внимание на необычно красивый почерк одного из его подопечных. «Его почерк был аккуратным и красивым, и он даже мог писать на английском», — отметил он. Волонтер помог мужчине воссоединиться с семьей, подключив к поискам родственников полицейских.
В итоге их удалось обнаружить, и брат потерявшегося китайца Чэнь Мин (Chen Ming) приехал за ним и отвез его к родственникам. Он отметил, что воссоединение прошло хорошо: «Брат был очень рад вернуться домой. Он даже мычал себе под нос веселую мелодию сегодня утром».
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