Спрос на самолеты в России и СНГ до 2037 года составит 1,29 тыс. машин

Как ожидается, объем рынка авиационных услуг за этот период в России и странах СНГ будет на уровне $265 млрд

При этом общемировой спрос на коммерческие самолеты до 2037 года составит 42,7 тыс. машин стоимостью $6,3 трлн, прогнозирует Boeing. Основной спрос на самолеты ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе — более 16,9 тыс. машин до 2037 года, в Северной Америке — 8,8 тыс., а также в Европе — почти 8,5 тыс. самолетов.

Мировой объем рынка авиационных услуг за это время составит $8,8 трлн и будет демонстрировать темпы роста в 4,2% ежегодно, считают в компании.