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Спрос на самолеты в России и СНГ до 2037 года составит 1,29 тыс. машин
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Спрос на самолеты в России и СНГ до 2037 года составит 1,29 тыс. машин 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Соответствующую оценку сегодня публикует авиастроительная корпорация Boeing, передает ТАСС.
Как ожидается, объем рынка авиационных услуг за этот период в России и странах СНГ будет на уровне $265 млрд
При этом общемировой спрос на коммерческие самолеты до 2037 года составит 42,7 тыс. машин стоимостью $6,3 трлн, прогнозирует Boeing. Основной спрос на самолеты ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе — более 16,9 тыс. машин до 2037 года, в Северной Америке — 8,8 тыс., а также в Европе — почти 8,5 тыс. самолетов.
Мировой объем рынка авиационных услуг за это время составит $8,8 трлн и будет демонстрировать темпы роста в 4,2% ежегодно, считают в компании.
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