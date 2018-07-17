Новый Уренгой озеленят к сентябрю

В газовой столице в рамках проекта «Комфортная городская среда» идет масштабная кампания по благоустройству.

— В микрорайонах делаются тротуары и парковки, расширяют проезды, также ремонтируется не менее 10 дворов. В основном, строятся детские площадки. Скоро будет открыт многофункциональный центр, который вырастет на месте ветхого катка. Большинство проектов планируем сдать к 25 августа, — рассказал «Красному Северу» сотрудник управления муниципального хозяйства Евгений Ревзин

Во благо будущих перемен и комфорта дворового пространства подрядчикам пришлось вырубить заросли ивняка на придомовых территориях и другие деревья, которые росли там многие годы. Ситуацию обещают исправить. В начале сентября для жителей города будет организована акция по высадке саженцев кустарников шиповника, яблони и рябины.

Выбирали территории для преобразования сами жители. Для них на портале «Живем на Севере» в марте этого года проводилось голосование, а уже в мае начались первые реконструкции.

Акция по массовому засаживанию деревьев стала доброй традицией для жителей газовой столицы. В городе уже облагородили место у Богоявленского Собора, площадь Памяти, а также аллею возле местного роддома.