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Новый Уренгой озеленят к сентябрю
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Новый Уренгой озеленят к сентябрю 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В газовой столице в рамках проекта «Комфортная городская среда» идет масштабная кампания по благоустройству.
— В микрорайонах делаются тротуары и парковки, расширяют проезды, также ремонтируется не менее 10 дворов. В основном, строятся детские площадки. Скоро будет открыт многофункциональный центр, который вырастет на месте ветхого катка. Большинство проектов планируем сдать к 25 августа, — рассказал «Красному Северу» сотрудник управления муниципального хозяйства Евгений Ревзин.
Во благо будущих перемен и комфорта дворового пространства подрядчикам пришлось вырубить заросли ивняка на придомовых территориях и другие деревья, которые росли там многие годы. Ситуацию обещают исправить. В начале сентября для жителей города будет организована акция по высадке саженцев кустарников шиповника, яблони и рябины.
Выбирали территории для преобразования сами жители. Для них на портале «Живем на Севере» в марте этого года проводилось голосование, а уже в мае начались первые реконструкции.
Акция по массовому засаживанию деревьев стала доброй традицией для жителей газовой столицы. В городе уже облагородили место у Богоявленского Собора, площадь Памяти, а также аллею возле местного роддома.
На сайте правительства ЯНАО отмечается, что на днях было рассмотрено обращение жительницы Нового Уренгоя, о сохранении многолетнего хвойного дерева в северной части города. Просьбу женщины выполнили: дерево пересадили в другое место.
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