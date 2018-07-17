Маленький сын звезды сериала «Деффчонки» оказался в больнице

Актриса Галина Боб воспитывает двоих сыновей — Льва и Андрея. В своем микроблоге она часто рассказывает о своем опыте материнства и активно рассказывает об успехах своих наследников.

На днях со старшим сыном актрисы произошло несчастье. Во время прогулки маленький Лева упал, ударился головой об асфальт и сильно разбил лоб. Галина очень испугалась за здоровье мальчика и решила, что у него может быть сотрясение мозга. тем более что рана казалась глубокой. Боб сразу же отправилась в больницу. Позже она вышла на связь с подписчиками и рассказала, что все обошлось, а маленький Лев не получил серьезных травм, однако Боб, как и любая мама, очень переживала за наследника. Также актриса отметила. что иногда ей очень тяжело уследить сразу за двумя детьми.

«Погуляли… Боевое крещение пройдено, соперник был не из простых — асфальт! Думаю, мамы мальчиков нас поймут. Как угнаться за двумя мальчишками? Слава Богу, по рентгену всё в порядке. По поведению и общему состоянию тоже!» — написала в своем микроблоге Галина.

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К счастью, мальчик не получил серьезной травмы и стойко перенес полученное ранение. Поклонники поддержали актрису и пожелали ее сыну скорейшего выздоровления.