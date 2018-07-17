В Удомле педофил пристал в лифте к девочке 

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.135 УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
По данным следствия, 16 июля днем мужчина в лифте дома в Удомле без применения насилия совершил развратные действия в отношении ранее не знакомой ему несовершеннолетней девочки. По горячим следам сотрудники СКР и УМВД задержали подозреваемого.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения