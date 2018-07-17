Украина и Турция хотят создать предприятие по производству Ан-188

По данным концерна, военно-транспортный турбореактивный самолет Ан-188 грузоподъемностью до 50 тонн будет выполнять широкий спектр задач — сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, контейнеры. По данным предприятия, он оборудован для высокоточного десантирования солдат, при этом Ан-188 сможет базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 метров.

По сообщению «Укроборонпрома», в рамках международного авиакосмического салона Farnborough-2018 ( Великобритания ) украинская и турецкая стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве по проекту Ан-188.

"В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП «Антонов» для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188", — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение кабинету министров Украины . Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной, добавили в пресс-службе.

Концерн «Антонов» был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Наряду с конструкторским бюро в концерн входили лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия».

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие «Антонов» из авиаконцерна «Антонов» в состав оборонного концерна «Укроборонпром». Позже, в июне того же года, в состав «Укроборонпрома» также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный «Завод 410 гражданской авиации».

В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна «Укроборонпром».

Еще в 2015 году Киев предложил странам НАТО совместно производить Ан-70, позже СМИ писали, что речь идет о модификации данного самолета — новом проекте Ан-188. В свою очередь в "Рособоронэкспорте" заявляли, что Украина не имеет права позиционировать проект Ан-188 как свой собственный, так как он является продолжением российско-украинского Ан-70, только с другими двигателями.