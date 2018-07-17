Пригородные электрички «Комфорт» перевезли более 70 тысяч человек за месяц

Статистические данные озвучила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

С 16 июня 2018 года на участке « Москва Клин » ходят электрички класса «Комфорт». Это электропоезда «Ласточка», осуществляющие перевозку по семи маршрутам обычных электричек.

Большим спросом пользуются электрички в утренние и вечерние часы — отмечается в сообщении. За прошедший месяц пассажиры оставили отзывы о работе электропоездов «Комфорт». Как сообщил генеральный директор Московско-Тверской пригородной компании, пассажиры высказывались с благодарностью, но поступали и предложения по улучшению сервиса.

С учётом поступивших пожеланий, для удобства пассажиров на поезда нанесли дополнительные стикеры «Комфорт». Имеющаяся надпись на вагонах перекрывается при открытии дверей. Теперь, при любом положении дверей можно понять какая электричка стоит на платформе. Кроме того, была усовершенствована автоматическая система аудио оповещения на русском и английском языках.