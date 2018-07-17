Ещё
Пригородные электрички «Комфорт» перевезли более 70 тысяч человек за месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригородные электрички «Комфорт» перевезли более 70 тысяч человек за месяц 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Статистические данные озвучила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
С 16 июня 2018 года на участке «МоскваКлин» ходят электрички класса «Комфорт». Это электропоезда «Ласточка», осуществляющие перевозку по семи маршрутам обычных электричек.
Большим спросом пользуются электрички в утренние и вечерние часы — отмечается в сообщении. За прошедший месяц пассажиры оставили отзывы о работе электропоездов «Комфорт». Как сообщил генеральный директор Московско-Тверской пригородной компании, пассажиры высказывались с благодарностью, но поступали и предложения по улучшению сервиса.
С учётом поступивших пожеланий, для удобства пассажиров на поезда нанесли дополнительные стикеры «Комфорт». Имеющаяся надпись на вагонах перекрывается при открытии дверей. Теперь, при любом положении дверей можно понять какая электричка стоит на платформе. Кроме того, была усовершенствована автоматическая система аудио оповещения на русском и английском языках.
Старое Крюково: последние новости
Мэр китайского города Суйхуа встретился с префектом Зеленограда Звание лейтенанта запаса теперь можно получить в магистратуре МИЭТа В Старом Крюково 19 июля стартует акция «Эко-Лето»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде180
Тест: Выжили бы вы в царской России?43
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17363
Из высотки МГУ выбросился аспирант20
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение