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В Киеве на фонарном столбе прохожие обнаружили двухметрового питона
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В Киеве на фонарном столбе прохожие обнаружили двухметрового питона 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Киев. Украина. В Киеве на улице Жилянской прохожие обнаружили на столбе двухметрового тигрового питона. Очевидец обратился в команду спасения животных, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Фейсбук.
Спасатели сняли змею телескопчиеской палкой, после чего передали рептилию частному специалисту.
Зоозащитники сообщаюьт, что готовы вернуть питона владельцу, если он докажет, что змея принадлежит ему и расскажет, как она попала на фонарь.
Kyiv Animal Rescue Group
На улице Жилянской, 54 на фонарной опоре прохожими был обнаружен питон. Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2…
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group. 18K likes. Команда порятунку тварин Києва, Команда спасения животных в Киеве 09 88 44 7 93 7 093 986 22 62
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