Костромские судьи впервые в России вынесли приговор криптовалютчикам 

В Костромской области впервые в России рассмотрели дело по криптовалюте и вынесли по нему приговор. На скамье подсудимых оказались трое мужчин, сообщает ГТРК «Кострома».
Костромичи стали первыми, кто попался на схеме обмена и обналичивания электронных денег. Полицейские вычислили их 3 года назад. В их офисе нашли десятки банковских карт, оформленных как на работников, так и на их родных. Клиенты перечисляли на одну из карт деньги, криптовалютчики переводили их в биткоины. Потом их снова меняли на рубли или доллары и возвращали заказчику. На происхождение денег, которые нужно было «отмыть», костромичи внимания не обращали.
В сфере, например, незаконного оборота наркотических средств все чаще появляются факты того, что сбытчики наркотиков получают за наркотические средства сбываемые расчеты именно различными криптовалютами, в том числе биткоинами… Это все является электронными платежными системами, которые неподконтрольны государству, — рассказала гособвинитель Татьяна СМИРНОВА.
Доходы у конторы были внушительными, клиентов, судя по всему, было много. Налоги за предпринимательскую деятельность костромичи не платили. Они получали процент с каждой сделки и заработали не меньше 2 миллионов 685 тысяч рублей.
Все преступники получили по полтора года лишения свободы, но условно. С их счетов в доход государства направят около 1 миллиона 500 тысяч рублей.