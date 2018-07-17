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Костромские судьи впервые в России вынесли приговор криптовалютчикам
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Костромские судьи впервые в России вынесли приговор криптовалютчикам 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области впервые в России рассмотрели дело по криптовалюте и вынесли по нему приговор. На скамье подсудимых оказались трое мужчин, сообщает ГТРК «Кострома».
Костромичи стали первыми, кто попался на схеме обмена и обналичивания электронных денег. Полицейские вычислили их 3 года назад. В их офисе нашли де­сят­ки бан­ков­ских карт, оформленных как на работников, так и на их родных. Клиенты перечисляли на одну из карт деньги, криптовалютчики переводили их в биткоины. Потом их снова меняли на рубли или доллары и возвращали заказчику. На происхождение денег, которые нужно было «отмыть», костромичи внимания не обращали.
В сфе­ре, нап­ри­мер, не­закон­но­го обо­рота нар­ко­тичес­ких средств все ча­ще по­яв­ля­ют­ся фак­ты то­го, что сбыт­чи­ки нар­ко­тиков по­луча­ют за нар­ко­тичес­кие средс­тва сбы­ва­емые рас­че­ты имен­но раз­личны­ми крип­то­валю­тами, в том чис­ле бит­ко­ина­ми… Это все яв­ля­ет­ся элек­трон­ны­ми пла­теж­ны­ми сис­те­мами, ко­торые не­под­кон­троль­ны го­сударс­тву, — рассказала гособвинитель Тать­яна СМИРНОВА.
Доходы у конторы были внушительными, клиентов, судя по всему, было много. Налоги за предпринимательскую деятельность костромичи не платили. Они получали процент с каждой сделки и заработали не меньше 2 мил­ли­онов 685 ты­сяч руб­лей.
Все преступники получили по полтора года лишения свободы, но условно. С их счетов в доход государства направят около 1 миллиона 500 тысяч рублей.
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