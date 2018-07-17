В Подмосковье открылся крупнейший в Европе колбасный завод

Как уточняется в сообщении на сайте регионального правительства, инвестиции в проект, имеющего статус стратегического, составили 6,8 миллиарда рублей. На новом заводе будет производиться до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. При этом непосредственно производство полностью роботизировано.

«Здесь используется философия индустрии 4.0: искусственный интеллект и роботы общаются между собой, благодаря чему осуществляется контроль всей цепи производства», — отмечается в материале.

Соглашение о реконструкции мясокомбината было заключено в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме. Запуск предприятия является лишь первым этапом проекта модернизации мясоперерабатывающей индустрии в регионе. Так, в 2021 году планируется запуск производства готовых к употреблению мясных полуфабрикатов, а еще через три года откроется производство ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. По объемам инвестиций эта часть проекта станет одной из самых масштабных в регионе — 10 миллиардов рублей.